Arthrite de la main : quels traitements pour la soulager ?

L'arthrite de la main ou des doigts est une maladie inflammatoire qui se manifeste par des douleurs au repos et la nuit, des articulations "rouillées", un gonflement... Comment reconnaître les différentes arthrites de la main ? Quand s'inquiéter ? Comment la soulager ? Explications des Dr Darloy et Pflimlin, rhumatologues au CHU de Lille.

Qu’est-ce que l'arthrite ?

L'arthrite correspond à une inflammation articulaire, qui peut concerner plusieurs articulations. "On parle de polyarthrite si au moins 4 articulations sont touchées", explique le Dr Jean Darloy, rhumatologue. Elle peut être aiguë (c'est-à-dire-présente depuis peu de temps) ou chronique (c'est-à-dire évoluant depuis plusieurs semaines), et peut être l'expression de diverses pathologies :-Arthrites septiques (microbiennes) : l'atteinte est volontiers monoarticulaire (c'est-à-dire atteignant une seule articulation).- Arthrites microcristallines (goutte ou chondrocalcinose) : la goutte résulte d'une augmentation de l'acide urique dans le sang qui engendre des dépôts de cristaux d'urate de sodium dans les articulations. -Arthrites des rhumatismes inflammatoires chroniques (comme la polyarthrite rhumatoïde).L'arthrite est souvent confondue avec l'arthrose, dont l'expression clinique est souvent différente, qui correspond dégradation du cartilage. "Les douleurs sont alors souvent "mécaniques", c'est-à-dire prédominant la journée, augmentées lors du mouvement, avec un dérouillage matinal inférieur à 30 minutes, ajoute le médecin.Toutes les articulations peuvent être touchées, même s'il existe certaines particularités en fonction de la cause. Par exemple, la polyarthrite épargne les articulations interphalangiennes distales. La chondrocalcinose est quant à elle fréquente au poignet.L'arthrite se manifeste cliniquement par :-une douleur d'une articulation, "Les douleurs sont dites "inflammatoires", c'est-à-dire prédominant au repos et la nuit, atténuées lors du mouvement, avec souvent un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes", ajoute le Dr Arnaud Pflimlin, rhumatologue.-un gonflement,-une rougeur (inconstante).-une augmentation de la température locale.

Quels traitements pour soulager l'arthrite de la main ?

Le traitement est choisi selon l'origine de la pathologie.Pour l'arthrite septique : le traitement reposera sur un repos articulaire, la prise d'antibiotiques et un lavage chirurgical le plus souvent.Pour l'arthrite goutteuse, le traitement des crises de goutte est basé sur un repos articulaire, un glaçage local et la prise d'anti-inflammatoires comme la colchicine. Le traitement de fond, pour diminuer le taux d'acide urique, reposera sur l'éviction des facteurs de risque, et des médicaments spécifiques tels que l'allopurinol ou le fébuxostat.

Pour la polyarthrite rhumatoïde : outre le traitement des poussées, basé sur l'usage d'anti-inflammatoires, il est donc capital de consulter rapidement un rhumatologue afin d'initier un traitement spécifique visant à prévenir les poussées et les déformations. Différentes molécules sont à présent disponibles, comme le méthotrexate et les biothérapies.