Après le lait, Rezig s’attaque à la mafia du jus

Le ministre du Commerce a annoncé l’interdiction de l’importation de la poudre de jus au même titre que les fruits « durant la période de récolte locale ». En effet, lors d’une déclaration à la presse ce lundi 17 février, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a menacé les usines productrices et importatrices de « la poudre de jus », exigeant de leur part des résultats concrets, notamment en termes de « taux d’intégration locale » des jus de fruits et autres boissons industrielles, rapporte le quotidien arabophone El Bilad. « Nous allons interdire l’importation [en dehors des saisons de récolte], et nous allons fixer un taux d’intégration pour le produit local. Ils doivent faire de la transformation. Je n’ai aucun intérêt à ce qu’ils importent de la poudre, ils y ajoutent de l’eau seulement et la commercialisent. », a-t-il affirmé, faisant référence aux usines algériennes de production de jus.