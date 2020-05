Après le RND, le FLN choisit son chef

Il semblerait que instruction a été donnée, après le RND, c’est l’autre parti du pouvoir, le FLN, qui désignera aujourd’hui samedi 30 mai son futur secrétaire général, à l’occasion de la réunion du Comité central au centre international des congrès, après que la direction provisoire actuelle a obtenu l’autorisation du ministère de l’Intérieur. Il s’agit, au-delà de l’élection d’un nouvel SG, de doter le parti « d’un nouveau logiciel politique pour le mettre au diapason des changements politiques intervenus dans la foulée de la présidentielle du 12 décembre, avec l’élection du président Tebboune», a-t-on affirmé. Ainsi, trois noms de cadres du vieux Front du pouvoir circulent d’ores et déjà parmi les collectifs des militants, dans une opération qui sentirait le sondage ou, comme c’est coutumier chez le FLN, une simple «diversion» dans l’attente que le «véritable» candidat qui aura l’assentiment du «haut lieu» ne se manifeste et que tous les autres postulants se retirent ou acceptent de se plier au verdict des urnes, scellé d’avance. Il s’agit, selon une source très proche du bureau politique, de Djamel Benhamouda, ex-député de Bordj Bou-Arreridj, de Badji Abouel Fadhl, ex-membre du bureau politique et de Mustapha Kehiliche, ex-député et actuel membre du bureau politique.