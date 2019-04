Appel à la libération de Haddad

Des manifestants ont brandi, lors des marches célébrant le Printemps berbère, des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des messages appelant à la libération du patron de l’ETRHB, Ali Haddad. «Jugez tout le monde, libérez Ali Haddad !», «Oui pour une justice pour tous, libérez Ali Haddad !», lit-on sur des écriteaux écrits en tamazight et en français, portés par des citoyens ou accrochés. L’ancien président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) est le seul homme d’affaires à avoir été incarcéré dans le cadre de l’enquête sur la dilapidation des deniers publics et les passe-droits dans l’obtention des marchés. Plusieurs autres investisseurs sont interdits de quitter le territoire national après que le chef d’état-major de l’ANP, le général Ahmed Gaïd-Salah, a instruit la justice de traiter les affaires de la corruption immédiatement et de rouvrir les anciens dossiers de Khalifa, Sonatrach et de l’autoroute Est-Ouest.