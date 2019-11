Anissa Boumédiène s'attaque à Bouteflika et Chadli

L'ex-première Dame d’Algérie, Anissa Boumédiène s'est confiée la semaine dernière, à une chaîne congolaise basée à Paris où elle s'est attaquée gravement aux anciens présidents algériens, Abdelaziz Bouteflika et Chadli Bendjedid. La veuve de Houari Boumédiène a critiqué sévèrement les successeurs de son défunt mari, Chadli Bendjedid et le président déchu en avril 2019, Abdelaziz Bouteflika. Elle a déclaré que « si l’Algérie, depuis 1980, connaît tous ces malheurs, c’est bien à cause de ceux qui ont gouverné, comme les présidents Chadli et Bouteflika, parce qu’ils ont fait tout le contraire de la politique que voulait faire Houari Boumediene ». Anissa Boumédiène a estimé également que « le taux d’investissement ne dépassait pas 1% dans les années 1980, alors que Boumédiène investissait un dinar sur deux », ajoutant que « la Sonatrach, dont on disait qu’elle était la tête pensante de l’OPEP, a été atomisée en 17 sociétés ».