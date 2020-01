Anis Rahmani soumis à un examen de situation approfondi

A son retour de l’étranger avec son épouse, le patron du groupe Ennahar, Anis Rahmani alias Mohamed Mokadem a été soumis par les services de la police nationale (DGSN) à un examen de situation approfondi sur ses différentes activités, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, il a été longuement interrogé sur sa société de transport de passagers et sur les conditions d’obtention de la licence auprès des services concernés. Anis Rahmani, objet d’une trentaine de plaintes auprès des différents tribunaux, jouissait de l’impunité totale de la part des responsables corrompus dont il faisait l’éloge. Cette fois-ci, toutes les plaintes vont être examinées et le puissant serviteur de Said Bouteflika devra répondre de ses actes devant la justice, indique la même source.