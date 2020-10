Anis Rahmani condamné à Six mois de prison ferme

Le patron du groupe Ennahar, Anis Rahmani a été condamné par le tribunal de Sidi M’Hamed (Alger), à six mois de prison ferme assortis d’une amende de 50 000 DA dans l’affaire de diffamation qui l’oppose au groupe médiatique Echorouk. Rappelons qu’Anis Rahmani, de son vrai nom Mohamed Mokadem, actuellement en détention à la prison de Koléa, avait été présenté, février dernier, devant la justice par les services de sécurité pour «outrage à corps constitué» et «atteinte à la vie privée», selon des sources judiciaires. L’affaire est liée à la diffusion par la chaîne de télévision Ennahar TV d’images et d’enregistrements d’éléments du DRS. Personnage controversé et longtemps considéré comme proche du clan Bouteflika, le PDG du groupe Ennahar avait été placé en détention provisoire dans une première affaire, dans laquelle il est poursuivi pour «acquisition d’avantages indus» et de «détention de comptes bancaires à l’étranger». Par ailleurs, plusieurs plaintes ont visé Anis Rahmani pour diffamation. Un tribunal d’Alger a, en effet, condamné Ennahar TV à verser une amende à l’ancien chef de la délégation olympique algérienne aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, Amar Brahmia, et à sa famille, également pour «diffamation». Fin décembre, Anis Rahmani et un journaliste d’Ennahar avaient été condamnés à six mois de prison ferme pour «offense et diffamation» à l’encontre du général à la retraite Hocine Benhadid qui était à l’époque en prison.