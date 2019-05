Amimour témoigne contre Toufik

La chute spectaculaire et, semble-t-il, irrémédiable du mythique ancien chef des services de renseignements, le général Mohamed Mediene, dit Toufik, délie les langues et incite différents acteurs politiques à témoigner, Parmi lesquels Mahieddine Amimour, ancien conseiller de Houari Boumediene. «Le général Toufik, lit-on dans cet écrit destiné essentiellement aux lecteurs du monde arabe, (…) est celui que ses partisans et ses adversaires appellent «rab El-Djazaïr » (seigneur de l’Algérie), qui a joué un rôle déterminant dans les événements sanglants des années 1990 et dont l’image est sciemment mythifiée par les médias, à tel point qu’aucune photo de lui n’a été publiée durant près d’un quart de siècle». Au début des années 1990, Amimour sera confronté pour la première fois, indirectement, à cet homme et à ses services. Suite à un article paru dans un organe du FLN où il cita nommément le nom du généralissime, le directeur de ce journal, Nadir Boulekroune, fut, selon l’auteur, convoqué et emprisonné pendant deux jours.