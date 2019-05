Amara Benyounes bientôt convoqué

Après la convocation et l’arrestation, jeudi, de la présidente du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, d’autres chefs de partis politiques pourraient être entendus au cours de cette semaine par la même juridiction et pour les mêmes chefs d’accusation qui pèsent sur elle et sur les trois illustres prévenus qui y étaient convoqués, à savoir «atteinte à l’autorité de l’armée» et «complot contre l’autorité de l’Etat». Selon le quotidien panarabe Al-Charq Al-Awasat, le président du MPA et ex-ministre du Commerce Amara Benyounès est sur la liste des personnalités appelées à comparaître prochainement devant le tribunal militaire de Blida. Les mêmes sources rappellent que la formation dirigée par Benyounes avait déjà démenti avoir pris part à la fameuse réunion qui aurait été convoquée, à la veille de l’élection avortée du 18 avril, par le frère et conseiller de l’ex-Président, Saïd Bouteflika, et à laquelle auraient participé les deux anciens chefs des renseignements.