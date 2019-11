Amar Saadani aurait été aperçu au Maroc !

L’ancien SG du parti FLN, Amar Saadani, aurait été aperçu ces derniers jours, au Maroc où il tente de se placer dans la cours de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. L’ancien secrétaire général du FLN, Amar Saadani, a opéré un rapprochement encore plus marqué avec les autorités du palais royal et les services du roi du Maroc Mohammed VI. En effet, selon une source médiatique, Amar Saadani a rejoint le Maroc dernièrement pour se rapprocher du roi, sans plus de précision sur les tenants et aboutissants de ce voyage, notamment après ses dernières déclarations incendiaires sur la question du Sahara Occidental en reconnaissant pratiquement que le Sahara est marocain.