Amar Ghoul et Ali Haddad cités dans une nouvelle affaire

La Cour Suprême a entamé l’instruction dans le dossier de l’ancien ministre des travaux publics Amar Ghoul. Le dossier implique également Ali Haddad et plusieurs employés de la Société Algérienne des Travaux Routiers ALTRO. Plusieurs employés de l’ETRHB de Haddad ainsi que son patron, et pas moins de 27 employés et un haut responsable de ALTRO, dont le siège social est sis à Skikda, sont concernés par l’instruction, selon le quotidien Echorouk. Les enquêtes concernent des avances de fonds accordés par l’ALTRO à l’ETRHB d’Ali Haddad, en dehors de la règlementation en vigueur. L’instruction concerne également l’ex-ministre des travaux publics Amar Ghoul, actuellement en détention. Selon la même source, la Direction générale des travaux publics est également concernée par l’enquête. Il s’agit du marché de réalisation d’un tronçon de l’autoroute Est-Ouest au niveau du territoire de la wilaya d’Ain Defla.