Amar Ghoul, avant et après

Considéré à tort ou à raison comme un proche du cercle présidentiel, Amar Ghoul était bien parti pour battre tous les records de longévité au sein de l’Exécutif, mais c’était sans compter avec le dévouement du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, qui frappe des fois là où on l’attend le moins. Le président de TAJ, Amar Ghoul a nié le jour de l’an avoir appelé au report de l’élection présidentielle d’avril prochain, et affirmé que son parti “soutiendrait toute décision” du président Abdelaziz Bouteflika. Une précision de taille qui montre que les partis de l’Alliance présidentielle ont adopté une nouvelle position, celle d’attendre la décision du président Bouteflika sur l’élection présidentielle d’avril prochain. Samedi dernier, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a dit la même chose :” nous attendons la décision du Président”. Amar Ghoul paye toujours pour ses sorties médiatiques pour le moins anecdotiques. En déclarant par exemple qu’il joue régulièrement au football avec le désormais ex- patron du DRS, Mohamed Mediène dit Toufik, le président de TAJ voulait peut-être se donner de l’importance, d’autant plus que les discussions du moment tournaient essentiellement autour de cet homme emblématique. Avec le temps, Amar Ghoul découvrira stupéfait que son affirmation était tout simplement de trop et que son sort avait toutes les chances d’être scellé. Ce mardi, Amar Ghoul a commenté le dernier message de Gaid Salah où il a mis en garde sévèrement les généraux à la retraite. “Ce message a mis les points sur les i et met fin à toute polémique ou doute”, a estimé le patron de TAJ. Il y a certes des politiques à la traversée du désert qui ont profité de l’occasion pour se libérer complètement et dire tout haut ce qu’ils pensaient tout bas quand ils étaient au gouvernement. Hélas, comme on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on ne peut pas non plus comparer Abdelaziz Rahabi à Amara Benyounès, Ahmed Benbitour à Khalida Toumi ou encore Ali Benflis à Abdelaziz Belkhdem.