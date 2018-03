Alger la blanche, si noire en qualité !

Finalement, Alger la blanche ne se paie aucune mine digne d’une capitale, elle traine désormais a la queue du classement annuel des capitales les plus vivables du monde. La dernière édition d’un cabinet américain la situe à la 184ème place sur les 231 capitales du monde qu’il a passé au crible selon des indicateurs bien étudiés. ‘’El Djazair’’ dispose de la plus mauvaise qualité de vie, juste après le Benin, Beyrouth, Nairobi et Tegucigalpa aux Honduras, et bien plus loin que les villes du Royaume Chérifien, Casablanca et sa capitale Rabat, et Tunis, la capitale Tunisien. Pour cette 39 édition, le cabinet ‘’Mercer’’ est revenu sur des paramètres qui définissent le classement selon le taux de criminalité, la gestion des déchets, les transports en commun, l’approvisionnement en électricité, les services de téléphonie pour fini avec le climat, qui malheureusement ne semblent point répondre aux normes internationales. Par ailleurs, elle reste si éloignée des capitales européennes, dont Vienne qui occupe la première place depuis déjà 9 années consécutives, avec la meilleure qualité de vie du monde. Le classement final établi à partir de la moyenne de toutes ces notes collectées selon les indicateurs, n’a pu faire récolter à la capitale algérienne que des notes catastrophiques et la fait figurer, parmi les 6 villes où il ne fait pas du tout bon vivre. Certes, de nouvelles infrastructures ont été, certes, réceptionnées, mais la gestion catastrophique de parc immobilier, du mobilier urbain et de l'espace social, entre autres, accable les Algérois et les visiteurs de la capitale. En conclusion, faut-il en tenir compte de ce classement établi par ce bureau américain de consulting et tenter de replacer Alger la Blanche, parmi les villes du monde où le respect des normes est d’une nécessité absolue et tend à être une règle à observer en tous lieux et en toutes circonstances ou continuer a faire la sourde oreille en poursuivant le bricolage et offrir un toilettage à Alger d’une occasion à l’autre. La capitale ne mérite-elle pas un statut digne de son rang et surtout une meilleure prise en charge sur tous les plans, de par sa riche histoire, qui a vu tant de civilisations se succédaient sur son territoire, qui remonte si loin dans le temps. Icosium ne doit pas être si mal placée.