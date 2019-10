Alerte à la boisson empoisonnée

L’APOCE alerte et tire la sonnette d’alarme. En ligne de mire : le stock de boissons de marque « Illoula » dont la date de production est antérieure à octobre 2019 ! Ainsi dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) alerte sur la présence dans le marché notamment, dans les cafés et les restaurants d’une boisson empoisonnée. Un jus de marque « IIloula » dont les composants sont hautement toxiques. Contacté par l’APOCE, le fabriquant (nouveau dans le marché) admet la toxicité de son produit et dit que cela provient du conservateur utilisé qui a une durée de vie courte. Il a, selon ses dires, retiré du marché la majorité des bouteilles commercialisées datées d’avant octobre.