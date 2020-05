Air Algérie prévoit une ponction des salaires de 30% à 50%

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, touchée de plein fouet par la suspension des vols internationaux en raison de la propagation du coronavirus, a convié les partenaires sociaux à une réunion pour tenter d’apporter des réponses adéquates à cette crise, rapporte le jeudi 7 mai 2020, une source médiatique. A l’exception du Syndicat national du personnel navigant et commercial (SNPNCA), les autres partenaires sociaux d’Air Algérie, notamment le Syndicat des pilotes de ligne (SPLA), le Syndicat des techniciens et ingénieurs de la maintenance (SNTMA) et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), ont pris part à cette réunion. Dans une récente note envoyée à ces syndicats, la direction générale d’Air Algérie a proposé, dans le cadre du plan de restructuration et de rationalisation des dépenses, une ponction des salaires. Ainsi, « les bas salaires seraient vraisemblablement réduits de 30% tandis que les paies des autres employés le seraient de 50% », a indiqué le même média. Interrogé sur les différents points soumis à l’ordre du jour de cette réunion, Farid Boucetta, président du SNPNCA, a indiqué que « pour chaque point, il faut installer une commission, enclencher des enquêtes et arriver à des accords », a indiqué la même source.