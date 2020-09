Air Algérie ferme ses agences à l’étranger

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé la fermeture de toutes ses agences implantées à l’étranger. Dans un communiqué rendu public, la compagnie Air Algérie a indiqué la fermeture de 40 agences implantées à l’étranger. Cette décision a été prise par les autorités publiques et s’exécutera dans les prochains jours. Suite à plusieurs difficultés financières, la décision de fermeture définitive de la quasi-totalité des agences Air Algérie implantées à l’étranger a été prise par les autorités. Ainsi, les agences impliquées drainaient d’énormes sommes d’argent en devise, et accommodaient un nombre excessif d’employés étrangers, tous rémunérés en devise. En outre, l’administration de la compagnie aérienne avait, selon des sources concordantes, augmenté le salaire de ses employés, en mars 2019, d’un taux de 4%. Cette première mesure de redressement et d’assainissement de la gestion de la compagnie aérienne nationale intervient dans un cadre global de redéploiement et de rationalisation de la dépense publique pour faire face, notamment, à la situation financière particulièrement difficile que traverse actuellement le pays.