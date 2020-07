Ahmed Ouyahia transféré au CHU Mustapha Pacha

L’ancien premier ministre et l’un des principaux accusés dans l’un des plus grands procès de corruption, en cours, Ahmed Ouyahia, a été admis dimanche 12 juillet à l’hôpital. Absent lors de l’audience du procès de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, les avocats d’ Ahmed Ouyahia ont indiqué qu’il a été admis au CHU Mustapha-Pacha, a rapporté lundi, le quotidien El Moudjahid. Pour rappel, lors de l’audience de lundi dernier, l’ancien premier ministre avait déclaré qu’il souffrait d’un cancer. Lors de son réquisitoire rendu mercredi dernier, Le procureur général auprès du tribunal Sidi M’hamed a requis 15 ans de prisons ferme et 8 millions de dinars d’amende, avec saisie des biens, à son encontre. Le verdict dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Takout est attendu pour mercredi 15 juillet prochain.