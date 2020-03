Ahmed Bensebane promet du divertissement pour les citoyens à domicile

Le directeur général de l’Etablissement public de la Télévision, Ahmed Bensebane, a annoncé que la Télévision nationale a prévu des programmes spécialement conçues pour les personnes confinées dans leurs domiciles en raison de l’épidémie du coronavirus. Selon Ahmed Bensebane, des feuilletons et des dessins animés, des films, nouveaux et anciens, seront diffusés en plus de la rediffusion d’anciens programmes de divertissement. La Télévision algérienne a également prévu de diffuser des cours de soutien pour les élèves des classes d’examen, à savoir ceux qui passeront le Brevet d’enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat. L’EPTV avait prévu aussi un programme non stop ce lundi, sous le thème journée de solidarité, d’amour et d’entraide. Cela vient dans le prolongement de la journée ouverte de sensibilisation sur les dangers du coronavirus consacrée, jeudi dernier, par la Télévision nationale à l’importance d’observer les mesures préventives pour empêcher la propagation du virus. Diverses émissions de sensibilisation ont été programmées lors de cette journée, qui s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités publiques visant à endiguer la propagation du coronavirus qui menace désormais plusieurs pays du monde. Rappelons qu’après la fin de la coupe d’Afrique des nations de football, la couverture de la télévision publique algérienne (ENTV) a subi d’intenses critiques en diffusant les rencontres de la CAN chèrement payée 29 millions de dollars en qualité SD alors que ses concurrents à l’instar de beinsports et TMC l’ont diffusé en haute définition la télévision publique s’est attirée les foudres des téléspectateurs puisque la majorité des fans zone ont retransmis le signal en prévenance de beinsports dans ses versions arabophone et francophone en qualité HD sachant que la majorité des chaînes de télévision privées algériennes diffusent actuellement avec un mode de multiplexage à un débit de 4mégabits et plus la télévision publique diffuse son bouquet sur eutelsat7w à un débit de 3 mégabits seulement.