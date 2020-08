Affaire Louh : Saïd Bouteflika officiellement inculpé

Saïd Bouteflika a été officiellement inculpé dans l’affaire de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, a rapporté hier le Soir d’Algérie, citant des sources proches du dossier. La nouvelle est, d’ores et déjà, à l’origine de projections et interrogations sur un éventuel changement du statut du prévenu. Le frère et ex-conseiller de Abdelaziz Bouteflika refait donc parler de lui. Cette fois, l’affaire ne dépend pas du Tribunal militaire de Blida qui en a fini avec le dossier des « comploteurs » en condamnant les trois principaux mis en cause à quinze années de prison. Saïd Bouteflika en fait partie et n’attend plus, comme ses codétenus du reste, que la décision finale de la Cour suprême où un dernier recours a été introduit par ses avocats. Cette haute instance est chargée de réétudier les faits qui lui sont présentés, puis de prendre une décision qui pourrait être la confirmation de la sentence ou l’introduction d’une cassation qui donnerait lieu à un nouveau procès. Avant même que la décision ne soit connue, ou qu’elle ait été prise même, voici donc Saïd Bouteflika rattrapé par une nouvelle affaire, civile cette fois, puisque le magistrat chargé d’instruire le dossier Tayeb Louh a pris la décision de l’inculper pour une série de faits qui lui vaudront inévitablement une comparution durant le procès de l’ancien garde des Sceaux. La date de ce procès n’est pas encore connue, elle n’a même pas encore été programmée, nous dit-on, car les documents, l’ordonnance de renvoi, n’est pas encore parvenue au tribunal de Sidi-M’hamed. Le processus devrait, cependant, s’achever vers la fin du mois de septembre. L’instruction de l’affaire de Tayeb Louh a pris de longs mois, elle a dû se mettre au ralenti durant un certain temps en raison de problèmes de santé auxquels a été confronté le mis en cause. Dans ses réponses au juge, Louh a directement jeté la pierre au frère du Président déchu, affirmant avoir agi sur instruction pour se défendre des chefs d’inculpation pour lesquels il est poursuivi. Ces derniers sont tous en rapport avec des procédés de manipulations, d’injonctions, de trafic d’influence au sein de l’institution de la justice au profit d’hommes forts du moment, qui ont ainsi pu échapper à des tracas judiciaires. L’instruction a aussi permis d’établir l’influence exercée par Louh sur les magistrats durant les élections législatives de 2017. Ici, les preuves sont nombreuses et irréfutables, font savoir des sources généralement bien informées, mais l’ancien ministre s’est déchargé sur l’ex-conseiller du Président déchu.