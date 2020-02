Accusés, levez-vous

Il est lundi matin, la ville de Mostaganem se prépare à accueillir une nouvelle journée sur fond de mauvaises nouvelles, le Coronavirus est là chez nous, et le tribunal de Mostaganem est plein à craquer par les affaires de Fassad ? Moul Firma, encore dans son divan en train de déguster son café, fixe des yeux la télé éteinte, il a peur de l’allumer de crainte d’entendre encore d’autres mauvaises nouvelles. Déjà, il avait dormi sur l’annonce de l’emprisonnement du chef du cabinet de la wilaya et de Metidji. Alors qu’il se hâte pour prendre sa Mazda et amener El hadja au douar, son téléphone sonne : qui est à l’appareil se demande Moul Firma d’un air agaçant. Juste pour t’informer que j’ai entendu dire que les anciens directeurs des domaines, du cadastre et de l’investissement sont gravement accusés dans l’affaire de détournement du foncier et ils risquent de rejoindre le chef de cabinet, révèle le contact, ajoutant que l’ex-wali est également cité dans cette affaire, et très bientôt il sera entendu par la Cour suprême ! Moul Firma, interrompe son ami pour lui dire : je suis au courant, l’ancien wali Temmar ne va pas payer la facture du foncier seul, je crois qu’il a invité tous les anciens walis à le rejoindre, et très bientôt ils vont défiler à tour de rôle devant le tribunal, enchainant, il y’a même de gros bonnets à l’instar du chef de la Zaouia Alaouia , Zina Beach, l’autre Metidji, Mehri, le fils de Sellal, le frère de Haddad, des patrons de complexes touristiques et plusieurs autres directeurs exécutifs ; en tout, c’est 39 , révèle Moul Firma. Son ami toujours à l’appareil, assourdit par ses révélations, lui lance : il ne reste qu’un pour compléter la liste des 40 voleurs ? T’as raison, j’ai oublié lui dit Moul Firma, avant d’ajouter : le quarantième, selon mes informations ce sont les douanes qui vont s’occuper de lui : c’est le sieur de Mesra , dont je révèlerais le nom une fois l’enquête ficelée. Il s’agit d’une affaire de blanchiment d’argent, de surfacturation et de transfert de fonds vers l’étranger … il n’est pas encore inquiété , je l’ai vu il y’a quelques semaines sur une vidéo à l’église en France prenant part aux obsèques de l’épouse de son ami. C’est à partir de ce fil que l’enquête pourra déceler comment ce type qui est entré à Mostaganem en 2000, avec une valise à la main devient le plus grand milliardaire de l’ouest , trois usines en Afrique , une en Chine , un hôtel en Allemagne, trois usines à Mostaganem et usine à Relizane, dénonce Moul Firma , avant de raccrocher.

Au volant de sa vieille Mazda, Moul Firma en route vers la commune d’Ain Tèdeles. Sur la route du village d’Ouled Hamou, impitoyablement défigurée par une centaine de nids de poule et dos d’âne, les voitures circulent à pas de tortue, un automobiliste devant lui, cria de rage : quel malheur, on se croirait après un séisme, que fait le maire de cette commune pour réaménager cette voirie ‘’ Lah La Tarabahoum’’ …des voleurs ; martèle ce dernier qui vient de crever une roue ! A l’intérieur de sa cabine, un air de cheikh Hamada, son morceau préféré, parfume l'odeur des gaz d’échappement de sa Mazda... Cool ! L’écran de son téléphone s’allume, un message urgent de son ami, l’alertant qu’une autre enquête est en cours d’ouverture au sujet du fournisseur des LED de Boumerdes qui a bénéficié en 2018 de 2500m² à Kaouara pour la réalisation de chambres froides ainsi que l‘heureux , Saidou, qui vient de rafler l’avis favorable pour un permis de construction d’un centre commercial en R+6 en plein centre-ville …Cette bâtisse , c’est une longue histoire à raconter murmura Moul Firma, avant de continuer sa route !