Accord sécuritaire : des passeports marocains pour des israéliens

Désormais, il est possible pour les membres des services de sécurité de l’entité sioniste d’avoir des passeports marocains en bonne et due forme, selon l’accord de principe approuvé par les deux gouvernements, a-t-on appris de sources concordantes. L’accord permettra aux agents israéliens de se déplacer librement dans plusieurs pays dont l’Algérie où le visa d’entrée n’est pas exigé pour les ressortissants marocains. Aussi, l’accord facilite l’incursion en Afrique des hommes d’affaires israéliens qui utiliseront l’identité marocaine, ajoutent les mêmes sources. Selon un journaliste marocain, l’accord mettra fin au trafic de passeports marocains entre les deux territoires. Rappelons, à cet effet, l’affaire du réseau de naturalisation frauduleuse de citoyens israéliens. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia, l’un des 26 accusés a avoué avoir remis une somme de 7.500 dollars à un autre accusé, citoyen israélien d’origine palestinienne, et admis avoir rencontré, lors d’un voyage, une personne qui lui a promis de lui procurer la nationalité marocaine avec un passeport et une carte d’identité. A une question du représentant du ministère public lui demandant de lui expliquer comment il avait pu obtenir les documents d’identité d’un pays avec lequel il n’a aucun lien, l’accusé israélien a répondu que son «contact» lui avait montré les photocopies de passeports marocains que des juifs avaient pu obtenir. Après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir la falsification de documents officiels et de la corruption, il a reconnu n’avoir jamais mis les pieds dans un tribunal, un bureau d’état civil ou une quelconque administration pour déposer un dossier de demande de naturalisation. La seule administration dans laquelle il s’est rendu, c’est un commissariat de police pour retirer sa carte nationale et son passeport. Dans ce contexte, un ancien responsable des services de sécurité algériens a mis en garde contre une introduction en territoire algérien d’israéliens détenteurs de passeports marocains. Il a appelé, à cet effet, les éléments de la police des frontières à doubler de vigilance dans les aéroports lors du contrôle des passagers venant du Maroc.