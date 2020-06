Abdeslam Bouchouareb condamné à 20 ans de prison

Le tribunal de Sidi M'hamed a prononcé mercredi des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb et Fatiha Benmoussa, épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac qui a été condamné à 10 ans de prison ferme, et 12 ans de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Fatiha Benmoussa a été condamnée également à une amende de huit (8) millions de Da, en sus de l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Les accusés poursuivis dans l'affaire du groupe Sovac ont été inculpés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchiment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence, et pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été lui aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires.