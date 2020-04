Abderrahmane Benkhalfa désigné membre du groupe d'envoyés spéciaux de l'UA

L'ancien ministre algérien des Finances , Abderrahmane Benkhalfa a été désigné par l'union africaine (UA) membre du groupe des envoyés spéciaux, chargés de mobiliser le soutien économique et financier international au profit du continent dans sa lutte contre le coronavirus, a annoncé dimanche l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba (Éthiopie). L'expert financier algérien "s'appuiera sur sa vaste expérience et son réseau au sein de la communauté financière internationale pour participer au renforcement de l'aide financière continentale face aux défis posés par la lutte contre le Covid-19 en Afrique", souligne la même source. Rappelons que concernant l'après-coronavirus, l’ancien ministre avait affirmé que hormis l'urgence de traiter les dossiers qui sont arrivés suffisamment finalisés, comme le font les pays qui en ont les moyens, il faut que le rythme de reprise soit accompagné d'une productivité deux fois plus grande, c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Il dira, par ailleurs, qu’il faut dans cette situation minimiser au maximum les congés annuels, car on ne peut se permettre cette disposition si le confinement se poursuit jusqu' au mois de mai, voire le moment de prendre 3 mois de vacances, ce qui pourrait ne mener vers une récession et un taux de croissance de l'ordre de 1% au mois de novembre. Cependant, a-t-il ajouté, il est important de maintenir la consommation, ceci étant, il faut dire que nos avons été contraints de réduire drastiquement nos importations, ce qui a provoqué un début d'étincelle en matière d'offre de production locale, qu'il faut absolument maintenir, comme si le coronavirus allait durer des années. Cet accommodement doit se poursuivre aussi bien au niveau des consommateurs, des entreprises que des autorités. Il ne faut pas que dès la fin du confinement, nous multiplions par deux nos importations.