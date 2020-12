Abdelmadjid Sidi Saïd gravement accusé

L’ancien secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs retraités (FNTR), Abdelmadjid Azzi, a fait des révélations sur l’affaire Khalifa. Dans son dernier livre intitulé «mémoire d’un syndicaliste », l’ancien SG du FNTR a pointé du doigt l’ex-SG de l’UGTA Abdelmadjid Sidi-Saïd. Responsable syndical de 1978 à 2007, Abdelmadjid Azzi a retracé de manière chronologique les événements « phares » qu’il a vécus durant sa carrière. « La négligence de Sidi Saïd a fait perdre 10 milliards à la CNAS ». En effet, selon Abdelmadjid Azzi, la négligence de Sidi-Saïd a fait perdre 10 milliards de dinars à la caisse nationale des assurances sociales (CNAS), « à cause de la grosse arnaque de le banque khalifa, la cnas a perdu, 10 milliards de dinars, la CNR 12 milliards de dinars, le CNAC 3,1 milliards de dinars et le CASNOS 2,4 milliards de dinars », a-t-il révélé. Dans l’affaire du placement des 12 milliards de dinars dans la banque de Khalifa, Abdelmadjid Azzi a fait savoir que deux tiers de cette somme (8 milliards de dinars). « 8 milliards avaient été récupérés grâce à Saïd Sadi » « grâce à l’alerte donnée par l’ancien président du RCD, Saïd Sadi, qui m’avait reçu dans son bureau et m’a demandé si les caisses de la sécurité sociale ont placé leurs fonds à Khalifa Bank.