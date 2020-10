Abdelkader Zoukh aujourd’hui devant le tribunal de Tipasa

L’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh comparaitra, aujourd’hui mardi 20 octobre devant le tribunal de Tipasa pour répondre aux accusations liées à l’octroi d’indus avantages à l’ancien directeur général de la Sureté Nationale (DGSN) Abdelghani Hamel et sa famille, rapporte une source médiatique. En effet, l’ancien wali d’Alger répondra à propos d’octroi d’un terrain à la fille de l’ancien patron de la DGSN. Hamel qui l’avait contacté en 2014 pour accorder un terrain de 7182 mètres carrés à sa fille Chahinez. Zoukh avait reconnu, lors d’une précédente audition qu’il l’avait orienté aux services compétents de la wilaya. Ensuite, il revient sur ses déclarations et affirme que le dépôt du dossier avait suivi un cheminement ordinaire. Il s’agit également de l’octroi d’un logement social, à Chahinez, tout en l’exemptant de payer les frais d’acquisition et d’un autre logement participatif (LSP). La fille de l’ex DGSN avait bénéficié des deux logements durant le même mois d’avril 2014.