Abdelkader Ouali renonce à son immunité parlementaire

Finalement, le député FLN de Mostaganem, Abdelkader Ouali a décidé de renoncer à son immunité parlementaire hier mardi 20 octobre 2020 lors d’une séance de vote à huis clos suite aux demandes du ministère de la Justice de lever son immunité parlementaire ainsi que celle de Mohcine Belabbès, président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD). Le président du RCD Mohcine Belabbès était absent à cette séance, présidée par Slimane Cheninche à l’Assemblée populaire nationale (APN). Abdelkader Ouali accepte ainsi de renoncer à son immunité après avoir déjà refusé de le faire. Pour rappel, Abdelkader Ouali a été interrogé par la commission des affaires juridiques de l’assemblée populaire nationale après l’expiration du délai de dix jours pour lui permettre de se déchoir volontairement de son immunité parlementaire. Mais face à son refus, il a été décidé conformément à l’article 72 du règlement intérieur de l’APN d’actionner la procédure légale de levée de l’immunité via un vote. Il avait nié, devant la commission, toutes les accusations portées à sa personne. Devant la justice, Abdelkader Ouali va être interrogé, sans doute sur des affaires liées à la corruption durant son passage au gouvernement. Pour rappel, le ministère de la Justice avait envoyé une demande de levée de l’immunité parlementaire de Mohcine Belabbas et d’Abdelkader Ouali à l’Assemblée populaire nationale (APN). Le bureau de la chambre basse du Parlement a examiné la demande le jeudi 24 septembre. Mohcine Belabbas avait été entendu fin juin 2020 par la Gendarmerie nationale. Il avait évoqué, dans un post Facebook, une enquête « entamée il y a près de deux ans suite à un accident de travail survenu dans ma construction ».