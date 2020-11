Abdelkader Ouali placé en détention provisoire

Un mois après la levée de son immunité parlementaire, l’ex-député du FLN, Abdelkader Ouali a été placé sous mandat de dépôt hier mercredi 25 novembre 2020, a affirmé une source médiatique. En effet, selon la même source, le juge d’instruction de la deuxième chambre du tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger, a ordonné le placement de l’ancien ministre des travaux publics, Abdelkader Ouali en détention provisoire. Abdelkader Ouali a comparu mercredi matin devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, afin de l’entendre et de l’interroger dans des affaires liées à la corruption. Après avoir renvoyé son dossier au pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, le juge d’instruction de la deuxième chambre a ordonné sa mise en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach pour des accusations liées à l’octroi de privilèges injustifiés et abus de fonction.