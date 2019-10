Abdelaziz Rahabi soutient la grève illimitée des magistrats !

L’ancien ministre de la Communication, Abdelazziz Rahabi a apporté son soutien à la grève illimitée des magistrats qui a débuté dimanche pour protester contre le dernier mouvement annuel des magistrats opéré par le ministère de la Justice, Belkacem Zeghmati, et qui a touché un total de 2998 magistrats. « La révolte des magistrats contre l’emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire était attendue et constitue un tournant décisif dans la lignée du mouvement populaire qui appelle constamment à l’indépendance de la justice comme condition préalable à l’établissement d’un Etat de droit », a écrit Rahabi dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook. Pour l’ancien ministre de la Communication ceci est « une opportunité unique pour trancher définitivement la problématique de la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif « bouteflikien » qui a instrumentalisé la justice pour offrir l’impunité aux corrompus ».