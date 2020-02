Abdallah Djaballah reçu par le président Tebboune

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi une délégation du parti du Front de la justice et du développement (FJD), conduite par son président M. Abdallah Djaballah, dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution, indique un communiqué de la Présidence de la République. Cette audience a donné lieu à un échange de vues sur la situation générale du pays et le processus de révision de la Constitution en consécration de la protection du pays contre l'autocratie et de l'édification d'institutions démocratiques régies par l'éthique et capables de s'acquitter de leurs missions en faveur de la restauration de l'autorité de l'Etat dans le cadre de la solidarité, de la cohésion nationale et du respect des constantes et valeurs de la nation, a conclu le communiqué