AYANT REFUSE DE DEMISSIONNER : Le FFS lève la couverture politique à ses députés

Au lendemain de l’annonce portant la convocation des deux chambres du parlement afin d’officialiser la vacance du poste de président de la République, le parti du Front des Forces Socialistes (FFS), a procédé, selon un communiqué rendu public ce dimanche, à la levée de la couverture politique aux parlementaires du parti qui n’ont pas démissionné. Le FFS a dénoncé « la convocation des deux chambres du parlement » classifiées comme étant « illégitime et impopulaire », du moment où le peuple manifeste depuis le 22 février « un changement radical du système en rejetant ses deux béquilles institutionnelles (APN et SENAT) ». Selon le premier parti d’opposition « c’est au Peuple Algérien qu’il appartient de reconstruire l’Etat et ses institutions d’une manière souveraine et démocratique après 57 ans d’un régime autoritaire qui a empêché toute alternance démocratique. » Dans ce contexte, « le Front des Forces Socialistes a procédé à la levée de la couverture politique aux parlementaires du parti qui n’ont pas démissionné », une procédure qui intervient suite au « non-respect de la décision relative au retrait des parlementaires du FFS des deux chambres du parlement prise par les instances politiques du parti le 06 mars 2019, conformément à la charte de l’élu et aux textes du Parti. »