AYANT PERDU LEUR SOURCE DE REVENU : L’Etat s’engage à prendra en charge les commerçants

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Etat prendra en charge les industriels et les commerçants ayant enregistré des pertes en raison de la pandémie du covid-19 ainsi que toute personne ayant perdu sa source de revenu du fait de cette pandémie. "Nous disposons de moyens d'évaluation et de contrôle. Nous prendrons en charge toute personne ayant perdu sa source de revenu, notamment les journaliers", a fait savoir le président Tebboune lors de l'entrevue périodique accordée aux responsables des médias nationaux. Faisant état d'instructions données afin de procéder à "un véritable recensement des personnes touchées", le président Tebboune a déploré, par ailleurs, l'absence de statistiques précises concernant l'économie nationale. Il dira, à cet égard, "nous avons des statistiques qui concernent 50% uniquement de l'économie, à savoir les chiffres du circuit passant par le réseau bancaire et les services de douanes". Le Président de la République a déploré en outre l'absence de statistiques précises concernant le secteur privé qui emploie un total de 1,5 millions de travailleurs. Concernant les industriels et les commerçants ayant enregistré des pertes importantes du fait de la pandémie, le président Tebboune a rappelé que "le Gouvernement s'attèle à l'examen d'une politique bien ficelée pour les aider", citant entre autres procédures de soutien adoptées, l'allègement des impôts.