AYANT MARQUE LE PAYSAGE CULTUREL EN ALGERIE ET A L'ETRANGER : Le Président décerne la médaille du mérite national à trois artistes

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika décerne la médaille du mérite national à trois (3) personnalités artistiques "ayant marqué le paysage culturel et artistique en Algérie et à l'étranger", a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. La cérémonie des hommages et de remise des médailles est prévue vendredi 08 juin 2018 au théâtre national Mahiedine Bachtarzi, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste. La médaille du mérite national est attribuée à la chanteuse Nouara (Zahia Hamizi) en reconnaissance de son apport à l'art algérien et à la chanson kabyle tout au long de sa carrière et pour sa contribution à la préservation du patrimoine algérien. Nouara est née à la Casbah d'Alger en 1945. La médaille du mérite national sera décernée également au réalisateur Frouk Belloufa, décédé le 09 avril dernier à Paris à l'âge de 71 ans, auteur de l'inestimable production cinématographique "Nehla" qui porte sur la guerre civile au Liban. Le défunt Frouk Belloufa a également était assistant réalisateur de Youcef Chahine dans la coproduction algéro-égyptienne "Le retour de l'enfant prodigue". La médaille du mérite national sera décernée a titre posthume à la regrettée Sonia, de son vrai nom Sakina Mekiou, femme de théâtre et comédienne décédée le 13 mai dernier à l'âge de 65 ans, en reconnaissance de son empreinte sur le théâtre algérien à travers les dizaines d'œuvres et sa participation à la gestion de ce théâtre.