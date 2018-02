AWEM MOSTAGANEM : 6148 demandes d’emploi satisfaites en 2017

L’Agence de wilaya de l’emploi de Mostaganem (AWEM) vise l’efficacité dans le champ socioprofessionnel, nous dira le Directeur de l’Agence, M. Mohammed Dahoo lequel, fait état de pas moins de 106 ateliers sur les (TRE) techniques de recherche d’Emploi, en direction des potentiels demandeurs. Citant également que 127 sorties ont été effectuées touchant 522 entreprises et ce, sans compter les nombreuses campagnes de sensibilisation à travers presque toutes les communes de la wilaya. L’agence nationale de l’Emploi (ANEM) de Mostaganem vient de rendre public son bilan 2017. Ce dernier fait ressortir un nombre de 35.665 demandes d’emploi enregistrées au niveau des quatre (4) agences réparties au niveau de toute la wilaya. L’offre d’emploi faite par les entreprises publiques privées et étrangères a été de 7636 postes d’emploi disponibles, à pourvoir. Les placements effectués ont été de l’ordre de 6184 durant l’année écoulée. Toutefois, il y a lieu de préciser les 81,40%, soit 5.040 placements se sont effectués selon le mode classique, tandis que le reste représentant les 18.6%, soit 1.150 placements ; dont, ceux qui ont bénéficié d’un « Contrat de Travail Aidé » (CTA).A noter que dans cette formule, l’employeur bénéficie d’avantages substantiels consentis par l’Etat, à plusieurs niveaux et ce, pendant une durée de 3 années. Dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), 548 placements on été effectués soit, les 86 % et ce, au niveau des Entreprises économiques créatrices de richesse .Les 4% restants, soit 41 postes d’emploi concernent des postes administratifs très particuliers, dans le cadre du DAIP par le biais d’une convention interministérielle de soutien. Ces postes en question sont particuliers à la prise en charge des « personnes à besoins spécifiques » (handicapés) tels les psycho-sociologues, les orthophonistes, les spécialistes en rééducation musculaire…etc. A noter, que l’insertion professionnelle classique s’est taillée la part du lion au niveau du secteur économique privé avec 5.034 placements représentant les 62% suivi par le secteur économique étatique avec 24% et en dernier les 14%, chez les entreprises étrangères. La lecture du bilan ,sous l’angle sectoriel, fait ressortir le fait que selon le dispositif classique, les 40% des demandeurs d’emploi ont été placés dans 2.009 postes de travail, relevant du secteur de la construction et des travaux publics .Ces derniers ont été suivis par le secteur des services qui a offert 1.512 postes, soit les 30% ;l’industrie avec 1.240 postes (24,63%) et enfin l’agriculture avec 273 postes (5,74).