AWEM D’ORAN : Ouverture des services électronique pour les demandeurs d'emploi

Plusieurs services électroniques sont disponibles pour les demandeurs d’emploi dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus, dont la préinscription et les consultations des offres Online, a-t-on appris de l’antenne de la wilaya d'Oran de l’Agence nationale de l'emploi (ANEM). Eu égard à la situation actuelle et en vue de prévenir contre le risque de propagation du coronavirus, l’antenne d’Oran de l'ANEM fait savoir, dans un communiqué, que plusieurs services électroniques comme la préinscription en ligne et la revalidation systématique des demandes d’emploi sur le système d’information "Wassit", entre autres, sont disponibles pour les demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi pourront consulter les offres d’emploi affichées dans les différentes agences à travers le même système online mais aussi à travers l’application mobile spéciale "Mon offre", lit-on dans le communiqué. De ce fait, les demandeurs d’emploi ne seront pas dans l’obligation de se déplacer aux agences locales d’emploi. Ces mesures entrent dans le cadre d’une série de dispositions prises dans le cadre d e la prévention contre le coronavirus en application des orientations du Gouvernement et du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a-t-on souligné. "Il s’agit de faire face au coronavirus en épargnant aux demandeurs d’emploi des déplacement inutiles et aussi de présenter un meilleur service public", a-t-on ajouté. Dans le même cadre, l’antenne d’Oran assure, aux bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), que le versement des rémunérations des mois de février et mars se fera à titre exceptionnel, sans l’obligation du dépôt des feuilles de présence des bénéficiaires, compte tenu du contexte actuel, selon la même source.