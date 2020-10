AVORTEMENT CLANDESTIN : Arrestation de 5 suspects à Tissemsilt

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les forces de la police judiciaire de la wilaya de Tissemsilt ont eu à traiter au courant de cette semaine passée, une scabreuse affaire de tentative d'avortement avec incitation et participation dans laquelle cinq (05) personnes étaient impliquées dont deux (02) femmes. En effet, cette affaire s’articulait sur l'exploitation d'une information indiquant la présence de personnes suspectes à l’intérieur d’une maison située au centre ville de Tissemsilt dans le but de faire avorter une fille enceinte. Les policiers se sont déplacés immédiatement sur les lieux après avoir obtenu un mandat de perquisition auprès du procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt. Enfin, l'opération a conduit à l'arrestation des cinq suspects ainsi qu’un matériel médical et des médicaments utilisés dans l’opération d'avortement ont été saisis. Un dossier judiciaire a été formulé contre les suspects après quoi, ils ont été déférés par devant le procureur du tribunal de Tissemsilt qui les a écroué pour tentative d’avortement avec incitation et participation.