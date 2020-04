AVENIR DE L’ANNEE SCOLAIRE : Ouadjaout rencontrera les syndicats de l’éducation mardi

Ainsi, sur invitation officielle du ministère, pas moins de 23 syndicats de l’éducation feront partie de la réunion qui sera consacrée à l’étude des scénarios envisageables quant à l’avenir de l’année scolaire en cours, ainsi que l’organisation des examens de fin de cycles. Dans une déclaration rapportée ce dimanche par le quotidien El Watan, le secrétaire général du Satef Boualem Amoura, estime que « l’Algérie étant une et indivisible, nous devons assurer l’égalité des chances pour tous les élèves algériens et, dans les conditions actuelles, c’est impossible ». Il évoque à ce sujet du confinement partiel à Blida de 14h à 7h, en se posant la question « les séances de l’après-midi seront-elles sacrifiées ? ». Pour le coordinateur national du Snapeste Meziane Meriane, « la reprise des cours dans ces conditions sanitaires est une aventure ». Soulignant que « c’est au ministre de la Santé de trancher par rapport à la situation sanitaire et la possibilité ou pas de revenir à la vie normale ». En outre, porte-parole du Cnapeste Messaoud Boudiba opte pour « une position claire quant aux examens de fin d’année et de passage », ce qui ne fera selon « qu’alléger la pression que vivent nos élèves ». « Evoquer une éventuelle reprise ne correspond pas aux données sanitaires relatives à l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays », ajouta-t-il. Par ailleurs, l’union des syndicats comprenant le Satef, le Cnapest, le Snapest, le Cla, l’Unpef et le Snte, ont décidé de formuler au ministre des propositions communes concernant l’année scolaire, selon le secrétaire général du Satef Boualem Amoura, rapporté par le quotidien Echourouk.