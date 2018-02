AVEC ZERO RETARD : Air Algérie classée 1ère en France

Selon le site Flightright, qui défend les droits des passagers des compagnies aériennes, Air Algérie affiche un taux de 0% de retard sur l’ensemble de ses vols au départ des aéroports français en 2017. Air Algérie arrive ainsi en tête du classement des compagnies les plus ponctuelles en France, suivie par Royal Air Maroc (taux de retard de 0,04%) et Air Nostrum (1,48%). Tunisair, en revanche, affiche un taux de retard record de 24,6%. Attention cependant, pour Flightright un vol en retard est un vol qui décolle avec au moins 30 minutes de retard sur l’horaire prévu. Si Air Algérie affiche un taux de retard particulièrement satisfaisant, ce n’est pas le cas s’agissant des annulations de vols, dont le taux est l’un des plus élevés des compagnies aériennes au départ de France : 1,18%. Enfin, Air Algérie est pointée du doigt pour sa politique de remboursement des passagers « très insuffisante », selon la même source.