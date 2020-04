AVEC LA PARTICIPATION DU GROUPE MUSICAL ‘’IBN BADJA’’ DE MOSTAGANEM : La Fondation Baleària organise un festival de musique ‘’en ligne’’

La Fondation Baleària a organisé le festival de musique Baleàrics 2.0, qui sera diffusé en ligne le samedi 2 mai à 18h00 sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Baleària. Il réunira 12 musiciens baléares, valenciens, catalans, marocains et algériens, tous territoires sur lesquels opère la compagnie maritime. La réunion inclura les musiciens valenciens Borja Penalba, Mire Vives, Berta Iñíguez et Andreu Valor, le Cris Juanico de Minorque, le Lu Rois de Barcelone, le Majorquin María Jaume et le chanteur de Formentera, María Cardona; À leur tour, les groupes La Joven Dolores (Eivissa), Donallop (Majorque) et le groupe de musique traditionnelle algérienne Ibn Badja, de Mostaganem (Algérie) joueront. En outre, grâce à la collaboration de l'Association culturelle Izouran de Nador (Maroc), le chanteur marocain Soufian Abdellaoui y participera également. Tous sont des chanteurs ou des groupes qui collaborent régulièrement avec la Fondation Baleària. "Depuis la Fondation, nous avons un engagement ferme envers les territoires dans lesquels la compagnie maritime opère et nous facilitons les échanges culturels, en établissant des ponts entre eux. Habituellement, nous le faisons via nos bateaux, mais à Covid-19, nous le ferons via les réseaux sociaux », explique Ricard Pérez, directeur de l'entité. Il convient de rappeler qu'en 2019, dans le domaine culturel, l'entité a collaboré avec plus de 200 artistes et organisé ou collaboré avec un total de 120 activités, y compris des expositions d'art, mais aussi des concerts, souvent par des musiciens qui participer au festival. La Fondation Baleària a été créée il y a plus de 15 ans afin d'encourager les échanges culturels et les activités sociales et environnementales dans tous les territoires où la compagnie maritime opère. L'entité a contribué au renforcement culturel et à la cohésion sociale et a été guidée, depuis sa création, dans le Programme 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Tout au long de 2019, la Fondation a collaboré avec 282 entités et mené, directement ou indirectement, un total de 525 actions (22% de plus que l'année précédente), non seulement culturelles mais aussi environnementales et solidaires. En outre, l'entité gère divers espaces culturels dans la Communauté de Valence et dans les îles Baléares et collabore dans des lieux également en Catalogne et même au Maroc et en Algérie. La Fondation compte sur le travail altruiste de ses plus de 140 bénévoles, tous des travailleurs de Baleària. Enfin, dans le domaine environnemental, elle est impliquée dans différentes initiatives liées, entre autres, à l'élimination des plastiques et au recyclage.