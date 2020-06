AVEC LA CONFISCATION DE TOUS SES BIENS A ORAN : L’ex-colonel Yamani Hamel condamné à 4 ans de prison

Une peine de 4 ans de prison ferme a été prononcée, mercredi, par le tribunal correctionnel de la cité Djamel à l’encontre de Yamani Hamel frère de l’ex -directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, ex- colonel de l'ANP et ex directeur des hospitalisations de l’hôpital militaire d’Oran. Le mis en cause est poursuivi pour enrichissement illégal, blanchiment d’argent, trafic d’influence et abus de pouvoir. Le verdict a été prononcé après un réquisitoire du procureur qui avait demandé 7 ans de prison ferme. Le procès, s’est déroulé par visioconférence, à l’issue duquel l’accusé n’a pas reconnu sa culpabilité, niant les faits qui lui ont été reprochés. Le prévenu a continué à clamer son innocence, affirmant que ses biens et ceux de sa famille ont été obtenus en toute légalité et qu’il n’a jamais exploité son statut et encore moins celui de son frère, l’ex DGSN Abdelghani Hamel, pour profiter d’un quelconque avantage. Ce dernier a été entendu en présence de ses avocats, qui se trouvaient dans la salle d’audience du tribunal d’Oran, entre autre, sur l’origine d’une somme de 50 millions de dinars qui lui a été octroyée dans des conditions suspectes pour monter une clinique d’hémodialyse à Sabra (w. Tlemcen). Yamani Hamel a nié tous les chefs d’inculpation retenus contre lui, affirmant que cette affaire n’était qu’«un scénario monté de toutes pièces». Après les délibérations, il a écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme avec confiscation de tous ses biens fonciers.