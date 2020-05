AVEC 246 CAS ENREGISTRES : Les contaminations au coronavirus en forte augmentation à Oran

Deux cent-quarante-six (246) cas confirmés et treize (13) décès sont les derniers chiffres du coronavirus (Covid-19) à Oran. La wilaya d'Oran compte parmi les wilayas les plus touchées par la pandémie. En d’autres termes, le taux d’infection, sans alarmisme de mauvais alois durant ces derniers temps depuis l'ouverture des commerces de vêtements s'est retrouvé dans la troisième wilaya du pays est toujours plus élevé ces derniers jours. D’où les appels lancés par les médecins et les services de sécurité en direction de la population afin qu’elle respecte les mesures de confinement et la distanciation sociale. Vainement, ces appels sont malheureusement lancés. Il suffit de faire un tour d’horizon à travers les quartiers et les marchés de la ville de Médina Jeddida pour se rendre compte dudit constat. De la cinquième place à l’échelle nationale, en termes de cas contaminés par le COVID 19, Oran a grimpé à la troisième place. Ils étaient 148 cas touchés par le virus, selon le bilan donné par les services de la santé la semaine dernière. Un chiffre qui en dit long sur l’indiscipline des Oranais qui continuent de se déplacer dans les quatre coins de la ville et sans protection aucune. Ils sont rares les Oranais, insouciance aidant, qui portent une bavette et utilisent une solution hydroalcoolique. Et si le virus continue, lui aussi, de « circuler librement », c’est à cause de ces comportements décriés par les personnels soignants. Ces derniers sont au-devant de la scène face à une crise sanitaire sans précédent. Le CHUO ,et l'EHU spécialisé dans la prise des cas contaminés par le coronavirus, ont réussi à libéré plus de cent personnes qui ont été guéris ont rejoint leurs domiciles. Et l’on revient, encore une fois, à rappeler, dans cet ordre d’idées, que le confinement et le respect de la distanciation sociale sont les seuls moyens pour éviter le pire des scénarios, c'est-à-dire la propagation à grande échelle du virus.