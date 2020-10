AVEC 15,88 DE MOYENNE : Un élève malade sommé de doubler la classe à Télagh

Depuis la fin de l'année scolaire 2019/2020, touchée d'ailleurs et irrémédiablement par la propagation de la pandémie covid 19, B.A, 12 ans, élève de 2ème AM au CEM ‘’Bendahou Cheikh’’ de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès, se trouve confronté à une aventure désagréable, équivoque, le contraignant à vivre un calvaire infernal, entre le collège, la Direction de l'Éducation de wilaya et autres services administratifs. Aujourd’hui, il se sent lésé dans ses droits absolus et victime de malversations et de conséquences punitives du non-respect des règlements généraux de l'Éducation nationale. Abdelmajid, souligne avoir rejoint le banc de l'école, comme ses camarades au début de l'année scolaire 2019, obtenant même de bonnes notes au premier trimestre, appuyées par une évaluation encourageante. "A la fin de la première semaine de novembre, je fus surpris par une crise d'appendicite me nécessitant une intervention chirurgicale en urgence, au service CCI du CHU de Sidi Bel Abbès. Après un congé de maladie d'un mois accordé par mon médecin traitant, j'avais rejoint le collège en décembre 2019 avec de vifs regrets d'avoir raté les compositions. A l'issue donc du conseil de classe, le bulletin du 1er trimestre me sera avec des notes acceptables, sans moyenne trimestrielle. Quant au second trimestre, Abdelmajid rappelle qu'il aurait consenti tant d'efforts qui se sont soldés par une moyenne de 15,88, signifiant clairement son passage en classe supérieure. Mais le conseil de classe a décidé qu'il double la classe. Son père ne cesse ces jours de parcourir des centaines de Km, frappant à toutes les portes des services concernés de Sidi Bel Abbès, en demandant que justice soit faite et les droits soient rétablis à son fils, conformément aux dispositions ministérielles.