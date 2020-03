AVEC 15 DECES ET 139 CAS CONFIRMES POSITIFS : L'Algérie passe au troisième stade du Covid-19

L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus et, par conséquent on doit se préparer au pire", a déclaré M. Benbouzid à la Radio nationale. Dans ce sens, il a indiqué que l'Algérie, à la différence de l'Italie, a anticipé en prenant les dispositions nécessaires dès le début, assurant à ce propos "qu'il n'y a pas de pénurie de produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux". M.Benbouzid a également tenu à rappeler que l'Institut Pasteur d'Algérie "demeure l'unique structure habilitée à effectuer des analyses sur le coronavirus", précisant que ces mêmes analyses "seront bientôt effectuées à Constantine et à Oran". Par ailleurs, il a indiqué que le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus rend public quotidiennement, vers 17h, un communiqué dans lequel il fait le point de la situation, ajoutant que ce Comité rend compte de l'évolution de la situation toutes les deux heures au président de la République. Le ministre a, en outre, fait savoir que dans le but d'éviter toute confusion dans la diffusion des informations, il a été interdit aux directeurs de la santé au niveau des wilayas de faire des déclaration sur le coronavirus en Algérie. Pour rappel, un nouveau bilan du ministère de la Santé établi samedi à 15 heures a fait état de 15 décès ,139 cas contrôlés positifs, 34 cas suspects et 24 totalement guéris, selon Djamel Fourar, président de la commission de suivie de l'épidémie. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 64 ans et toutes souffrant de maladies chroniques, selon le président de la commission de suivi de l'épidémie qui précise que la ville de Blida , principal foyer infectieux compte 78 cas confirmés et 8 décès. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a appelé, samedi à Alger, les citoyens à une prise de conscience pour contenir la propagation du coronavirus, à travers le respect des mesures préventives et en restant chez-eux. M. Benbouzid a affirmé que "le meilleur moyen de limiter la propagation du virus dans notre pays est d'interdire les rassemblements et de faire preuve de responsabilité individuelle, arguant que chacun doit se considérer et considérer l'autre comme étant des sujets contaminés". Il a, dans ce sens, appelé les citoyens "à une meilleure prise de conscience pour empêcher la propagation de la pandémie à laquelle aucun remède n'a encore été trouvé".