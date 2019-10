AVANT DE DEPOSER SON DOSSIER DE CANDIDATURE : Souleymane Bakhlili déclare son patrimoine

Souleymane Bakhlili, prétendant à la présidentielle, a rendu public sa déclaration de patrimoine avant de déposer son dossier au Conseil constitutionnel. Selon Ennahar qui a rapporté l’information ce samedi, Souleymane Bakhlili a déclaré être propriétaire d’une palmeraie de 360 dattiers, située dans la commune de M’ziraa dans la wilaya de Biskra. Le présentateur de l’émission « Khatem (la bague) de Souleymane) a indiqué posséder deux domiciles et une voiture de marque Hyundai Santa Fe. Le premier domicile est un héritage, selon lui. Quant au deuxième, il est situé à Kouba, en banlieue algéroise. Bakhlili détient trois comptes bancaires, dont un compte CCP créditeur de 1.675.000.00 DA et un autre bancaire renfloué à hauteur de 3.356.0000 DA. Pour le troisième, il s’agit d’un compte en devise étrangère créditeur de près 2500 €. Enfin, celui qui s’auto-qualifie comme un homme d’ « une modestie irréprochable » a affirmé ne rien posséder à l’étranger. Quelques jours avant lui, c’est Azzedine Mihoubi, autre prétendant et secrétaire général par intérim du RND, qui a déclaré son patrimoine en vue de la présidentielle.