AVANCEMENT DES VACANCES SCOLAIRES : Le ministère de l’éducation dément

« Les vacances seront pour le 19 mars 2020, et nous n’avons pris aucune décision à ce sujet », écrit le ministre. « Certaines chaines de télévision utilisent toujours les réseaux sociaux comme source », déplore le ministre. Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale a indiqué, mardi, avoir fixé deux jours de la semaine pour la réception des citoyens, des parents d'élèves et fonctionnaires du secteur au niveau des directions de l'éducation pour débattre de leurs préoccupations et les traiter, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. "En application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune consacrées dans le plan d'action du gouvernement qui a pour objectif, entre autres, de renforcer les principes de l'Etat de droit, de moraliser et garantir la transparence de l'action des pouvoirs publics, le secteur de l'Education nationale est tenu de prendre toutes les dispositions et mesures à même de concrétiser cette démarche quotidiennement sur le terrain", lit-on dan un communiqué du ministère. Deux jours de la semaine ont été fixés pour la réception des citoyens, des parents d'élèves et des fonctionnaires du secteur au niveau des directions de l'éducation. La réception est ouverte quotidiennement dans les établissements de l'éducation et de l'enseignement. Le traitement se fera "au cas par cas" et sera sanctionné par un écrit, suivant les textes juridiques et le règlement en vigueur dans "les plus brefs délais", a rappelé le communiqué, indiquant que l'accueil, l'orientation et l'écoute sont "garantis" pour amorcer le changement escompté et consacrer l'administration au service du citoyen en général et aux fonctionnaires du secteur en particulier. Le ministère de l'Education nationale a récemment réaffirmé "l'intérêt accordé à l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur, toutes catégories confondues, et à la satisfaction de leurs revendications légitimes exprimées dans le respect des lois de la République", estimant que le dialogue était "le seul moyen" pour établir la sérénité et le calme au sein du secteur.