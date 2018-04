AUTOSUFFISANCE EN CEREALES : L’objectif atteint en 2020

Dans deux ans, l’Algérie se suffira en céréales et n’importera point de blé dur et de l’orge. Le directeur du département des céréales et du soutien de la production à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), M. Noureddine Amrani l’a affirmé, le samedi 28 Avril 2018, à Alger à l’APS que l'Algérie atteindra à partir de 2020 "une autosuffisance en blé dur et en orge". Invité du programme "Madar El Iktissad" (La sphère de l'économie) du service audio-visuel de l'APS, M. Amrani a fait savoir que l'OAIC table d'ici deux ans sur une autosuffisance à hauteur de 90% en blé dur et de 100% en orge", précisant que "l'Office a donné des instructions pour le soutien des agriculteurs dans l'utilisation des semences traités et des engrains afin d'augmenter la production d'ici 2020 et combler également un déficit de 15 million quintaux à travers la réunion de techniques et de moyens modernes (machines et irrigation économe en eau)."Grâce à ces mesures dans les activités de labour, de semis et de récolte sur une superficie totale de 80.000 hectares, le rendement prévu est de 40 qx/ha, soit un gain de production d'un (1) million qx", a-t-il ajouté.