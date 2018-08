AUTOROUTE EST-OUEST : Le système de péage entre en vigueur en novembre

Le système de péage sur l’autoroute Est-Ouest entrera en vigueur en novembre prochain dont les tarifs de péage oscillent entre 1 et 1.5 DA par kilomètre. Ainsi, tout usager parcourant tout le trajet (1216 km) aura à payer environ 1824 DA, a-t-on appris vendredi d’une source officielle auprès de l’Algérienne des autoroutes (ADA) que le système de péage entrera en vigueur dans la deuxième moitié du mois de novembre, affirmant que le taux de réalisation des gares de péage de pleine voie (BPV) réparties sur trois parties (Est, Ouest et Centre) a atteint 85%, insistant sur la levée de tous les obstacles entravant l’état d’avancement de ces chantiers. Le même responsable a indiqué la mise en place de 55 stations de péage permettant aux usagers de la route de bénéficier d’un service de proximité et d’une prise en charge, précisant que ses services sont en concertation avec d’autres secteurs, entre autres les services de sécurité (Police, gendarmerie) ainsi que la protection civile (PC) et c’en prévision de la formation des employés qui seront chargés de gérer ces gares de péage dans les quelques jours à venir. Selon la même source, l’autoroute Est-Ouest sera dotée d’une radio qui diffusera toute information qui concerne cette autoroute, de 1.289 caméras de surveillance, d’un système météorologique, d’un réseau de fibres optiques et d’un réseau d’appel d’urgence (RAU).