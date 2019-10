AUTOROUTE EST-OUEST : L’installation des péages reportée à 2021

L’installation des stations de péages aux alentours de l’autoroute Est-Ouest, n’est pas pour demain, selon les déclarations du ministre des travaux publics. Il faut attendre l’année 2021 pour recevoir ces centres de paiement. S’exprimant, lors de sa sortie sur le terrain à Alger, Mustapaha Kouraba a indiqué que les travaux de ces centres de péages sont encore en cours, et connaissent un retard dans les régions Est et Ouest de pays, où les travaux sont entre 70% à 75%, alors que ceux du centre sont arrivés à 85%. De ce fait, on s’attend à ce que le péage sera effectif dès l’année 2021 a-t-il estimé. En effet, il a été prévu de recevoir pas moins de 55 stations de péages sur cette autoroute la fin de cette année, mais il semble que les travaux tournent au ralenti, reportant ainsi la livraison de ces stations pour l’année 2021. Par ailleurs, il a indiqué que les tarifs de circulation ne sont pas encore définis, un groupe de travail est penché sur cette question a souligné le ministre des transports et des travaux publics. Mais pour rappel, l’Agence nationale des autoroutes a estimé que le coût qui doit être imposé pour le kilomètre est entre 1 Da et 1,2 Da.