AUTOROUTE ‘’EST-OUEST’’ : L’accès sera payant dès le mois de Juin 2019

L’autoroute Est-Ouest deviendra payante à partir du deuxième semestre de 2019, indiquent des sources concordantes. L’Agence nationale des autoroutes (ANA) est sur point de trancher la question relative à la gestion de l’ensemble des tronçons autoroutiers. Pour le moment, on planche sur l’examen et l’étude des offres techniques et financières réceptionnées après le lancement de l’avis d’appel international. Tout porte à croire que les 1216 km de l’autoroute Est-Ouest seront cédés à une entreprise étrangère ayant des qualifications et de l’expérience dans le domaine en partenariat avec une société algérienne pour une durée qui sera précisée dans le contrat de gestion. Cette étape sera précédée par la fixation du prix du kilomètre ainsi que l’installation des péages au nombre d’une cinquantaine qui devraient être conformes aux normes internationales.