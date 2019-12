AUTOROUTE EST-OUEST A MOHAMADIA : 3 morts et 3 blessés dans un grave accident

Le jeudi 26 décembre 2019 dans l’après-midi, un grave accident s’est produit sur l’Autoroute Est-Ouest à hauteur du lieu « station essence de Bab Ali’’ dans la commune de Mohamadia (Mscara), quand un véhicule utilitaire de Marque ‘’Peugeot 301’’ immatriculé dans la Wilaya d’Oran, est entré en collision avec une Toyota immatriculée dans la wilaya de Relizane, faisant trois morts âgés entre 7 et 37 ans et trois blessés âgés entre 4 et 30 ans parmi les occupants des véhicules. Les éléments de la protection civile qui sont intervenus sur les lieux, ont présenté les premiers soins aux blessés sur place avant de les transporter vers l’hôpital de Mohamadia. Quant aux d&pouilles mortelles, elles furent transportées à la morgue du même établissement. Les causes de l’accident demeurent toujours inconnues, une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Nationale. Selon le bilan de la Protection civile, depuis le début de l’année en cours à ce jour, 1100 accidents sont enregistrés ayant causé la morts de 47 personnes et fait 1409 autres blessées.