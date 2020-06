AUTOROUTE CHIFFA-MEDEA : Le pont de ‘’Haouch Messaoudi’’ bientôt opérationnel

Le pont métallique de « Haouch Messaoudi », au nord de Médéa, ultime ouvrage d’art en cours de réalisation dans le projet d’autoroute « Chiffa-Médéa », sera ouvert à la circulation « avant la prochaine rentrée sociale », a déclaré à Médéa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Un coup d’accélération a été donné depuis quelques jours, aux travaux de réalisation de l’ouvrage d’art qui relie « El-Hamdania-sud » à « Médéa-nord », soit un tronçon de 7 km, afin que cette dernière section de l’autoroute « Chiffa-Médéa », soit opérationnelle « au plus tard fin août prochain », a indiqué le ministre, en marge de l’inspection de ce chantier. Le ministre a assuré que « toutes les dispositions ont été prises pour que le chantier puisse continuer à fonctionner avec une cadence rapide et soutenue, de sorte à ce que le tronçon soit mis en exploitation, avant la fin du mois d’août ». Interrogé par l’APS sur les contraintes rencontrées par le projet de réalisation de la 4e rocade d’Alger, en particulier la partie qui fait la jonction entre « Khemis-Meliana » (Ain-Defla) et « Berrouaghia » (Médéa), M. Chiali a affirmé que le projet, à l’arrêt depuis plusieurs mois, « est en train d’être relancé sérieusement », ajoutant que les « efforts seront concentrés sur cette section afin de l’achever dans les meilleurs délais, et passer progressivement à d’autres sections ».